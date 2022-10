Meteo, è autunno ma le temperature non calano: ottobre si chiude con il sereno e picchi di 26 gradi nel Barese

Ancora una settimana di bel tempo su Bari e provincia, che si apre con temperature che toccano i 26 gradi di massima. Come confermano le previsioni di 3bmeteo, nella settimana dal 24 al 30 ottobre la colonnina di mercurio continuerà a segnare temperature tutt'altro che autunnali su tutta la Puglia, con un leggero calo previsto solo nel week-end. Solo nella giornata di domenica, infatti, le minime toccheranno i 14 gradi in città, attestandosi invece sui 17 gradi negli altri giorni. Buone notizie per chi sta organizzando una gita fuori porta per il week-end di Ognissanti: sabato e domenica è previsto meteo sereno, una costante per tutta la settimana di chiusura di ottobre.

Il Meteo a Bari e le temperature

A Bari domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 4026m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Commento previsione Sud Est

LUNEDI': Poche novità sulle regioni meridionali ancora protette dall'alta pressione, responsabile di tempo stabile, asciutto e molto mite. Da segnalare locali velature in transito nonché isolate foschie o nubi basse al primo mattino tra Murge e Salento. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 3850 metri. Mare poco mosso. Clima ancora molto mite per il periodo.

