Meteo, settimana di bel tempo e caldo su Bari e provincia: le temperature sfiorano i 28 gradi

Settimana di meteo sereno su Bari e provincia, quella dal 16 al 22 maggio. Secondo le previsioni di 3bmeteo, infatti, sarà prevalentemente soleggiata la provincia già da domani, confermando il trend dell'ultima settimana, con rari fenomeni di nuvolosità. Anche sul fronte temperature si avverte l'arrivo dell'estate: le massime toccheranno infatti i 27 gradi già nella giornata di martedì, mentre le minime si attesteranno sui 18 gradi in media (giovedì sarà il giorno più freddo con la colonnina di mercurio che toccherà i 17 gradi).

Le previsioni per lunedì

A Bari domani cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3559m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Mare quasi calmo. Nessuna allerta meteo presente.

Nel settore climatico Terra di Bari

LUNEDI': tempo variabile con annuvolamenti pomeridiani e isolati piovaschi o temporali sui rilievi montuosi. I fenomeni saranno più intensi su Molise occidentale e Potentino. Venti deboli, mari poco mossi.