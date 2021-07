Nuova ondata di caldo su Bari e provincia: picchi di 40 gradi martedì. Da metà settimana piogge e temporali

E' in arrivo una nuova ondata di calore su Bari e tutta la Puglia. La tregua parziale del caldo, secondo quanto afferma il meteorologo Alex Guarini di 3B Meteo, registrata nelle ultime ore su tutta la regione , grazie all'ingresso di correnti più fresche di Maestrale, lascerà spazio ad un nuovo rinforzo dell'anticiclone nord africano all'inizio della nuova settimana. Ne conseguirà già a partire da lunedì 12 Luglio un generale aumento delle temperature su tutto il territorio regionale. Apice del caldo atteso nella giornata di martedì 13 Luglio con temperature fino a 38-40°C.

Il contesto si manterrà stabile, in prevalenza soleggiato non solo lungo le coste ma anche in prossimità delle aree interne collinari e montuose. Le moderate correnti nord-occidentali delle ultime ore tenderanno a divenire deboli variabili o di brezza con moto ondoso dei nostri mari in attenuazione sia sul versante adriatico che sull'area ionica. In particolare, su Bari e provincia tempo in prevalenza soleggiato nei prossimi giorni, caldo in aumento con temperature massime fino a 35-37°C specie martedì. Contesto afoso con aumento del tasso di umidità lungo il litorale a partire da lunedì.

Quanto durerà? Stando ai dati odierni non è escluso un cambiamento del tempo nella seconda metà della settimana, in particolare nella giornata di venerdì 16 Luglio, quando potrebbe iniziare un periodo più instabile e fresco accompagnato dal ritorno di piogge e temporali. Approfondiremo questa possibile evoluzione nei prossimi aggiornamenti.