Dopo un weekend 'instabile' su Bari e provincia torna il sereno: temperature in rialzo

Dopo alcune giornate con tempo instabile si aprirà una fase di caldo e condizioni soleggiate sul territorio pugliese, pur senza raggiungere temperature torride. Lo prevedono gli esperti di 3BMeteo.it che spiegano come nel corso dei prossimi giorni l’anticiclone nordafricano si impossesserà in maniera sempre più decisa della nostra Penisola dando così il via a una fase di tempo stabile e via via più calda, almeno sino al Ferragosto.

Anche sulla Puglia si avvertiranno i suoi effetti con tempo in prevalenza stabile e soleggiato almeno sino al Ferragosto, eccezion fatta per nuvolosità medio-alta di passaggio e qualche cumulo in formazione diurna sulle nostre montagne. Il tutto accompagnato da caldo in accentuazione che, tuttavia, almeno sino a domenica, si manterrà nella norma, con massime in pianura non oltre i 30-33°C.

A partire da lunedì l’anticiclone andrà a posizionare i suoi massimi proprio sulle nostre regioni centro meridionali portando così un ulteriore rialzo termico, con temperature che a tratti saliranno sopra le medie del periodo. Non si tratterà certamente di un’ondata di caldo africano come quella sperimentata a luglio ma sicuramente il caldo si farà sentire con massime a Ferragosto diffusamente oltre i 30-32°C e picchi nelle zone interne regionali. Un anticiclone che con molta probabilità ci farà compagnia almeno sino all’ultima decade del mese.

Il tempo si manterrà soleggiato o al più velato nei prossimi giorni con massime in aumento. Su Bari previsti 28/30°C questa settimana e 31-33°C la prossima.

