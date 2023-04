Tempo instabile lunedì, migliora già per il 25 aprile: le previsioni meteo su Bari e provincia

Un leggero peggioramento nella giornata di lunedì ma sole e poche nuvole per il 25 aprile e il resto della settimana: è quanto prevedono, su Bari e provincia, gli esperti di 3BMeteo.com per i prossimi giorni.

In particolare, domani, vi saranno annuvolamenti e piogge soprattutto nelle ore serali. Da martedì, invece, condizioni soleggiate e temperature in rialzo, fino a 20 gradi di massima (e minime non sotto i 12). Buone, per ora, anche le previsioni per il 1° maggio, con tempo sereno e poco nuvoloso. Tutti i dettagli su 3BMeteo.com .