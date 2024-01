Tempo mite e vento di scirocco su Bari e provincia, le previsioni: dal weekend massime in calo

Temperature più miti del solito, tempo variabile e qualche raffreddamento a partire dal weekend: è quanto prevedono, per Bari e provincia, gli esperti di 3BMeteo.com per i prossimi giorni.

In particolare, nella giornata di venerdì 19 gennaio, le massime dovrebbero arrivare anche sui 18-19 gradi, con minime serali sui 13 a causa di venti provenienti dai quadranti sud-occidentali. Per sabato 20, invece, vi sarà un momentaneo peggioramento con nuvole e pioggia. A partire dal weekend, invece, le condizioni torneranno a farsi più invernali con minime in calo: l'inizio della prossima settimana, nelle ore nottturne, sarà caratterizzato da valori anche vicini allo zero.

