Cala il vento di scirocco su Bari e provincia, le previsioni per la settimana: in arrivo cielo sereno e temperature miti

Dopo giorni di disagi, il forte vento di scirocco che nei giorni del lungo weekend di Pasqua si è abbattuto su Bari e dintorni, è pronto ad attenuarsi: è quanto prevedono gli esperti di 3BMeteo per questa settimana.

In particolare, sul capoluogo pugliese, vi sarà un cielo sereno o poco nuvoloso, sin dalla giornata di martedì. La tendenza resterà stabile per tutto l'arco della settimana. Le temperature massime saranno in rialzo, passando dai 17 gradi, il 2 e il 3 aprile, a punte di 20-21 verso il weekend. Le minime della notte, invece, si aggireranno sui 12-14 gradi, con un leggero calo da giovedì.

