Ultime ore di pioggia sul Barese, da mercoledì in arrivo le schiarite. Per il weekend nuovo peggioramento

Pioggia fino a oggi con miglioramento da domani e peggioramento dal prossimo weekend: è il quadro delle previsioni elaborate dagli esperti di 3BMeteo.it per questa settimana.

Nel dettaglio, da mercoledì il rinforzo dell’alta pressione favorirà una fase più stabile e soleggiata che dovrebbe perdurare qualche giorno, in attesa di un possibile

nuovo peggioramento nel weekend.

Per la provincia di Bari, il resto della giornata di oggi sarà irregolarmente nuvoloso con qualche debole pioggia sparsa che si attenuerà in serata. I venti soffieranno forti dai quadranti meridionali con raffiche anche superiori a 50km/h. Le temperature oscilleranno tra i 12°C del mattino e i 19°C del pomeriggio. Mercoledì la perturbazione si allontanerà verso i Balcani e il tempo migliorerà con ritorno di ampie schiarite e venti in attenuazione. Condizioni stabili si protrarranno fino a venerdì, prima di un possibile nuovo peggioramento il prossimo weekend. Tutte le previsioni su 3BMeteo.it