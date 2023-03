Nuova allerta meteo su Bari e provincia: in arrivo forte vento e piogge

La Protezione Civile regionale della Puglia ha emanato un'allerta meteo valita dalla mezzanotte del 15 marzo e per le successive 24-30 ore, a causa di forti raffiche che sferzeranno il territorio. In arrivo venti di burrasca, dai quadranti settentrionali, con raffiche sui settori adriatici e su quelli appenninici. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Per l'esperto 3BMeteo Lorenzo Badellino "mercoledì sarà una giornata nuvolosa con qualche pioggia o rovescio intermittente fino al mattino, in esaurimento dal pomeriggio. In giornata è prevista una assenza di precipitazioni anche con qualche breve schiarita, i venti si faranno tesi con raffiche fino a 40km/h. Giovedì il rinforzo dell’alta pressione favorirà tempo soleggiato e la stabilità atmosferica si protrarrà fino alla fine della settimana, probabilmente anche all’inizio della prossima. Le temperature torneranno a salire, anche se non eccessivamente, con massime fino a 16/18°C". Tutte le previsioni su 3BMeteo.it