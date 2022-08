Nuvole e rischio temporali fino a questa sera, migliora per il weekend: sole ma caldo meno intenso

Nuvolosità in aumento e possibili temporali nel pomeriggio, ma tempo in miglioramento per il weekend. A partire dalle 14 di questo pomeriggio, e per le successive sei ore, la Protezione civile regionale ha emesso un avviso di 'avverse condizioni meteo' che prevede, "precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli fino a puntualmente moderati su Puglia centrale e Jonica", emanando una 'allerta gialla' per temporali su "Puglia centrale Adriatica, Puglia centrale bradanica e bacini del Lato e del Lenne".

L'instabilità, tuttavia, dovrebbe essere destinata ad allontanarsi in poche ore senza 'intaccare' il weekend, anche se con un calo delle temperature che si porteranno entro le medie stagionali. Come si legge sul sito, domani, sabato 20 agosto, a Bari sono previsti "cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4139m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Mare mosso".

Le previsioni complete e aggiornate sul sito di 3bmeteo.com