Sole e temperature in aumento, settimana di caldo intenso in arrivo sulla Puglia e sul Barese: massime oltre i 35 gradi

Torna il caldo intenso sulla Puglia e sul Barese. A partire dalla prossima settimana le temperature sono destinate a salire, con l'arrivo di una 'ondata di calore' prevista in particolare da martedì, 21 giugno. Vediamo le previsioni di 3meteo.com per la Puglia e per il Barese.

Il commento del previsore per la Puglia: "Il rinforzo dell'anticiclone sul Mediterraneo prolunga una fase stabile e prevalentemente soleggiata su Molise, Puglia e Basilicata. Nuovo caldo intenso dal martedì con temperature massime fino a 35-37°C. Picco di calore nei giorni successivi con punte di 40°C su Puglia e Materano".

Il commento del previsore Andrea Bonina per Bari: "Il deciso rinforzo del promontorio subtropicale sul Mediterraneo apre una lunga fase meteorologica all'insegna del tempo stabile e ampiamente soleggiato sul Barese. Da martedì si concretizzerà una ondata di calore, con largo anticipo rispetto alle medie climatiche: le temperature massime si attesteranno fino a 32-34°C soprattutto nelle aree interne; più contenuti i valori lungo i tratti costieri mitigati dai venti di brezza. Mari poco mossi".

