Inizio settimana tra nuvole e rischio pioggia sul Barese, giù le temperature: dopo l'ottobrata arriva (per un po') l'autunno

La lunga parentesi dal sapore quasi estivo lascia il posto all'autunno (almeno per qualche giorno). Dopo un altro weekend soleggiato, con temperature che nel Barese si attestano su massime fino ai 26-27 gradi, la nuova settimana si apre con un netto cambio di scenario: nuvole, rischio pioggia e temperature in deciso calo. Un cambiamento che, tuttavia, potrebbe non durare a lungo.

"Con l’inizio settimana - spiega Francesco Costa, esperto di 3bmeteo.com - l’ingresso di correnti umide occidentali di estrazione atlantica, favoriranno un generale incremento della nuvolosità associato a piogge diffuse, a carattere moderato o localmente anche sotto forma di rovescio. Si assisterà altresì ad un incremento della ventilazione dai quadranti nord-orientali. Le temperature subiranno un brusco calo, diminuendo anche di 6-8°C; riduzione tuttavia momentanea, vista la successiva rimonta dell’alta pressione che da mercoledì 18 tornerà a garantire tempo stabile anche in Puglia". La situazione, però, potrebbe cambiare ancora nel prossimo fine settimana: "Le ultime emissioni modellistiche, inoltre - conferma Costa - proiettano uno scenario nuovamente instabile per il prossimo weekend; una tendenza tuttavia ancora da confermare nei prossimi giorni".

Nello specifico, per quanto riguarda il Barese, "lunedì 16 e martedì 17 atteso un notevole incremento della nuvolosità, associato a diversi episodi di pioggia; previste massime fino a 20-21°C".



