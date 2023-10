Tanto sole, temperature molto miti (con picchi fino a 25-26 gradi) e cieli sereni: ottobre è cominciato, ma sembra ancora estate. Come spiegato dagli esperti di 3bmeteo.com, il nuovo mese si apre con un'ondata di caldo anomalo, che sta interessando l'Italia come tutta l'Europa. E la Puglia e il Barese non fanno eccezione: anche sulla nostra provincia, ottobre parte nel segno del bel tempo e delle temperature quasi estive.

"L'espansione dell'anticiclone sul Mediterraneo centro-occidentale - spiega il previsore Andrea Bonina sul sito di 3bmeteo.com - garantirà nei prossimi giorni tempo stabile e ampiamente soleggiato sulla città di Bari ed hinterland. Il quadro meteorologico dovrebbe rimanere perlopiù invariato, quantomeno fino a metà della prossima settimana. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali".

In particolare, per la giornata di oggi, domenica 1 ottobre, previsto "bel tempo con sole splendente per l'intera giornata", "la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3682m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordovest. Mare mosso". Situazione simile nella giornata di domani, lunedì 2 ottobre, quando "la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4182m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordovest. Mare mosso".

Le previsioni complete e aggiornate su 3bmeteo.com