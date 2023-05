Domenica tra nuvole e schiarite nel Barese, inizio settimana più soleggiato

Una domenica ancora nel segno del cielo nuvoloso, con possibili piogge in alcune zone della Puglia, e un inizio di settimana più soleggiato e senza precipitazioni. Dopo una lunga parentesi di tempo perturbato, dunque, il sole sembra essere pronto a fare capolino nei prossimi giorni. Vediamo nel dettaglio le previsioni di 3bmeteo.com.

Il commento del previsore Andrea Bonina - "Un vortice Mediterraneo interessa Puglia apportando tempo instabile nel corso di sabato su Bari con annuvolamenti compatti e piogge in arrivo nella serata. Domenica residue piogge o rovesci nella notte, mentre graduale miglioramento dal mattino con qualche schiarita. Bel tempo prevalente da martedì e poi con ampie schiarite; tendenza tuttavia ancora da confermare. Temmperature stabile con massime fino a 19-21°C, mentre in lieve aumento da martedì. Venti daboli o moderati".

Le previsioni per Bari - Secondo quanto riportato sul sito di 3bmeteo.com, oggi a Bari sono attese "nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 2796m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Mare mosso".

Domani, lunedì 22 maggio, "giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 2959m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Mare poco mosso". Per la giornata di martedì, previste "nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 2958m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Mare poco mosso".