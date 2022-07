Anticiclone africano ancora protagonista sulla Puglia e sul Barese: afa e temperature oltre i 30 gradi

Un'altra settimana dominata dall'anticiclone africano in arrivo sulla Puglia. Se al nord, tra lunedì e martedì, potrebbero registrarsi temporali che contribuiranno a far calare in parte le temperature, sulla nostra regione come sul resto del Sud il caldo intenso dovrebbe continuare. Sono queste le previsioni degli esperti di 3bmeteo.com.

Per quanto riguarda Bari, le temperature si manterranno oltre i 30 gradi (pur senza toccare i picchi roventi delle scorse settimane), così come persisterà l'afa. "L'anticiclone subtropicale sul Mediterraneo continua a dominare lo scenario meteorologico, determinando tempo stabile e soleggiato nei prossimi giorni su Bari - è il commento del previsore di 3bmeteo.com, Andrea Bonina - Temperature superiori alle medie climatiche con massime in lieve aumento fino a 32-34°C".

Per la giornata di domani, lunedì 25 luglio, a Bari, previsto "bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 26°C, lo zero termico si attesterà a 4547m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: afa". Situazione simile nella giornata di martedì, quando la massima registrata potrà salire di qualche grado, arrivando a 35 gradi.

Per quanto riguarda più in generale la Puglia, in questi giorni sono previste "temperature in progressivo aumento con valori superiori alle medie climatiche; massime fino a 37-39°C nelle pianure interne con picchi di 40-41°C nel corso del weekend".

