Ponte del 2 giugno tra sole e nuvole sul Barese: domenica con tempo più stabile e caldo 

Un ponte del 2 Giugno tra sole e nuvole, con il rischio di locali rovesci (soprattutto nelle zone interne) e clima complessivamente caldo, ma senza eccessi. Queste in sintesi le previsioni di 3bmeteo.com per il lungo weekend festivo ormai alle porte.

In particolare, come spiega l'esperto di 3bmeteo Edoardo Ferrara, sulla Puglia sono previste "giornate caratterizzate da sole prevalente al mattino, al quale farà seguito lo sviluppo di locali rovesci o temporali tra tarda mattina e pomeriggio in particolare o, Tarantino, in generale lungo le Murge e più occasionalmente su Daunia e Gargano. Non esclusi puntuali nubifragi e grandinate, in quanto i fenomeni colpiranno in modo estremamente localizzato. Sulle coste adriatiche più soleggiato e bassa probabilità di precipitazioni, nonostante a tratti un pò di nuvolosità irregolare potrà offuscare il cielo, specie tra tardo pomeriggio e prima serata. Una situazione che si presenterà sia il 2 giugno che sabato 3, mentre domenica 4 il tempo dovrebbe essere più stabile con meno temporali e clima più caldo. A proposito di clima, il caldo non sarà mai eccessivo, con temperature massime in genere comprese tra 25°C e 28°C, a tratti anche fresco lungo le coste adriatiche per una vivace ventilazione nord orientale".

Per quanto riguarda nello specifico la città di Bari, nei prossimi giorni atteso "sole alternato a nuvolosità irregolare, specie durante il tardo pomeriggio e la serata, ma con basso rischio di precipitazioni se non occasionali sull'entroterra. Massime in genere entro i 25-27°C".