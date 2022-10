Penultimo weekend d'ottobre tra sole, cieli velati e caldo fuori stagione in Puglia: temperature fino a 27 gradi

Continua "l'anomalia anticiclonica" di questo ottobre. Anche per i prossimi giorni - come spiega Andrea Bonina, meteorologo di 3bmeteo.com - "l’anticiclone subtropicale continuerà a dominare lo scenario meteorologico sul Mediterraneo, determinando la persistenza di condizioni di assoluta stabilità atmosferica e temperature anomale, dai 4 agli 8°C superiori alle medie climatiche autunnali".

"Sotto l’afflusso di masse d’aria molto miti dal Nord Africa e in totale assenza delle perturbazioni atlantiche, relegate Oltralpe e con effetti limitati al solo Nord Italia, in Puglia ci attende dunque una lunga fase siccitosa e dai connotati termici fuori stagione - spiega ancora l'esperto di 3bmeteo. - Il prossimo weekend trascorrerà all’insegna di ampi spazi soleggiati e di temperature affini a quelle di metà settembre; le uniche eccezioni saranno rappresentate dalla formazione di locali banchi di nubi basse, nebbie o foschie tra la notte e le prime luci dell’alba sui litorali che si affacciano tra il Canale d’Otranto e il basso Adriatico, nella Valle d’Itria e a ridosso delle Murge, in rapido dissolvimento diurno. Effetto del ristagno di umidità nei bassi strati dell’atmosfera indotto dall’alta pressione e dalla calma di vento in particolare nelle ore più fresche del giorno. Sarà elevata l’escursione termica giornaliera, specie nelle aree interne lontane del mare: in pianura le minime della notte si attesteranno tra 11 e 14°C, mentre le massime oscilleranno mediamente tra 25 e 27°C. Valori termici diurni prevalentemente compresi tra 23 e 25°C sono attesi a Bari, Brindisi, Lecce e Taranto".

"L’anomalia anticiclonica assumerà carattere di eccezionalità non solo per l’intensità, ma anche e soprattutto per la lunga durata, nella fase climatologicamente più piovosa dell’anno. Per un sostanziale cambiamento del tempo, infatti, occorrerà probabilmente attendere l’avvento della prima decade di novembre".

