San Nicola tra sole e temperature miti: le previsioni meteo su Bari e provincia per il weekend e i giorni della Festa

Sarà un San Nicola all'insegna del bel tempo e del caldo sulla città di Bari per gran parte della tre giorni di festeggiamenti in città, dal 7 al 9 maggio prossimi. Secondo gli esperti di 3BMeteo.com, infatti, l’anticiclone è in fase di espansione sul Mediterraneo centrale e sull’Italia e favorirà un fine settimana

stabile e in prevalenza soleggiato anche in Puglia.

Correnti calde nord africane che affluiranno al suo interno determineranno un aumento delle temperature nel corso del weekend, destinate a portarsi su

valori molto gradevoli, più elevati sulle zone dell’entroterra. Sulla costa l’andamento termico sarà influenzato dalla temperatura del mare ancora freddo in questo periodo dell’anno, con punte di 22° a Bari. Già nella serata di domenica l’anticiclone comincerà a cedere, per l’avvicinamento di un fronte dal Nord Europa che lunedì transiterà sulla nostra regione portando nubi, qualche rovescio e un graduale ridimensionamento delle temperature, con probabili ripercussioni anche nella giornata di martedì. Tutte le previsioni su 3BMeteo.com