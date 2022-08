Fine agosto e inizio settembre tra bel tempo e poco caldo: le previsioni per Bari e provincia

Fine agosto e inizio settembre con il bel tempo: è quanto prevedono gli esperti di 3BMeteo per i prossimi giorni du Bari e provincia. Sole e poche nuvole a partire da domani quando, però, i venti di maestrale, lasceranno le massime attorno ai 25-26 gradi con minime attorno ai 20.

Le temperature si alzeranno a partire da lunedì, sempre con condizioni di bel tempo e pochi annuvolamenti. Qualche peggioramento è invece atteso per la parte finale della prossima settimana, in particolare per venerdì. Tutte le previsioni su 3BMeteo.it.