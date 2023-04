Settimana di Pasqua a Bari e provincia con tempo variabile e forte vento: tutte le previsioni

Sarà una settimana di Pasqua, su Bari e provincia, all'insegna del tempo variabile e di temperature non particolarmente miti. Gli esperti di 3BMeteo.com prevedono, infatti, condizioni soleggiate alternate ad annuvolamenti per tutti i prossimi 6-7 giorni.

Le massime non supereranno i 12-13 gradi, con forti venti provenienti da Nord-Ovest, mentre le minime si aggireranno attorno ai 7-8 gradi. Per Pasqua e Pasquetta temperature in leggero rialzo. Tutte le previsioni per Bari e provincia su 3BMeteo.com.