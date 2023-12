Weekend di Natale tra sole e temperature miti su Bari e provincia. Peggioramento in arrivo per Capodanno

Bel tempo e temperature miti renderanno più piacevoli le feste natalizie in Puglia. Ad affermarlo sono gli esperti di 3bMeteo.com che hanno stilato le previsioni per i prossimi giorni.

"L’anticiclone in progressiva espansione sul Mediterraneo centrale - spiega Francesco Costa di 3BMeteo.com - , determinerà una fase di tempo stabile sulla regione Puglia, con prevalenza di cielo sereno durante il weekend natalizio. Farà eccezione qualche possibile foschia o banco di nebbia al mattino in Salento, più probabile all’alba del 25 e 26 dicembre. Le temperature subiranno un graduale aumento, con valori che supereranno le medie climatiche del periodo, anche di 6-8°C. In particolare, nella città di Foggia e sul capoluogo Bari, si raggiungeranno valori massimi di 18-19°C; previste altresì massime fino a 17-18°C a Lecce e Brindisi. Ventilazione dai quadranti sud-occidentali, in graduale attenuazione".

Da metà della prossima settimana, invece, l'alta pressione tenderà ad indebolirsi, disturbata da una perturbazione in ingresso dall'Europa nord-occidentale, in un contesto più fresco e improntato alla variabilità con il rischio di piogge o rovesci sparsi da venerdì prossimo: "Questa - rimarca Costa - è tuttavia ancora una tendenza delineata dai modelli numerici, che necessiterà pertanto di nuove conferme ed aggiornamenti". Tutte le previsioni su 3bMeteo.com