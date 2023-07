Dopo l'instabilità su Bari e provincia attesa una settimana tra sole e caldo: temperature in rialzo

Dopo alcuni giorni all'insegna dell'incertezza meteorologica, la prossima settimana, su Bari e provincia, riporterà condizioni meteo stabili, con sole e temperature in linea con i valori del periodo. E' quanto prevedono gli esperti di 3BMeteo.com per il periodo 3-9 luglio sul capoluogo pugliese e nei dintorni: in arrivo il bel tempo con temperature massime oltre i 30 gradi, in particolare nei primi giorni della prossima settimana.

Le minime della notte, invece, saliranno a 24-25 gradi tra martedì e mercoledì. Condizioni più fresche, pur sempre soleggiate, sono previste per la seconda parte della settimana. Tutte le previsioni per Bari e provincia su 3BMeteo.com.