Primo maggio tra caldo e nuvole in Puglia, nel weekend picchi fino a 30 gradi

Le previsioni di 3bMeteo per il fine settimana alle porte: al Sud si rafforza l'anticiclone africano anche se non mancheranno annuvolamenti. Alte le temperature previste

Un weekend dal caldo 'estivo', ma non sempre soleggiato. Se "le regioni del Nord rimarranno esposte a umide ed instabili correnti atlantiche, responsabili di frequenti piogge e rovesci, pur alternati a pause asciutte", il Sud "sarà invece più protetto da un lembo dell'anticiclone africano, con maggiore stabilità atmosferica, ma il tempo non sarà sempre soleggiato". Sono queste le previsioni di 3bMeteo.com per il fine settimana alle porte, contrassegnato dalla festività del Primo maggio.

A proposito della situazione meteo al Sud, "i cieli - spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara - potranno venire a tratti offuscati da nuvolosità medio-alta di passaggio, con anche qualche goccia di pioggia non esclusa in particolare su Sicilia, Campania e Molise, mentre sulle coste ioniche si potranno avere nubi basse o nebbie marittime durante le ore più fredde. Tuttavia saranno i momenti soleggiati a prevalere, contestualmente ad un deciso aumento delle temperature, tanto che entro sabato 1 maggio si potranno registrare picchi locali di 26-28°C se non prossimi ai 30°C su Sicilia interna, cosentino e tavoliere foggiano".

Le previsioni per la Puglia

Nel dettaglio, queste le previsioni di 3b Meteo relative alla giornata di sabato 1 Maggio in Puglia: "Prosegue la fase di tempo stabile e perlopiù soleggiato con ampi spazi soleggiati ed ancora nubi alte di passaggio. Da segnalare la possibilità di qualche isolato e breve fenomeno in sviluppo diurno sulla dorsale lucana. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione; Zero termico nell'intorno di 3950 metri. Mare da poco mosso a mosso. Clima decisamente mite con punte anche prossime ai 30°C". Commento del previsore Puglia: "Rimonta l'anticlone africano - L'alta pressione nord africana si va stabilendo sui mari meridionali regalando una fase stabile e calda ma non sempre soleggiata per il passaggio di nubi stratiformi e per la presenza nei prossimi giorni di nubi basse o nebbie marittime su Ioniche e Salento. Non si esclude qualche isolata goccia di pioggia mercoledì tra Molise e alta Puglia e il 1° maggio in Appennino. Le temperature sotto l'incalzare dello Scirocco si porteranno sopra la media del periodo con punte fino a 25°C su materano e foggiano, anche oltre i 30°C nel weekend del primo maggio".

Per quanto riguarda invece domenica 2 maggio, "pressioni medio-alte interessano la Regione determinando tempo stabile e perlopiù soleggiato con ampi rasserenamenti pomeridiani. Nello specifico sull'Appennino giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; su materano, litorale ionico e litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 3800 metri. Mare da poco mosso a mosso".