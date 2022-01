Venti freddi di tramontana, temperature in netto calo e possibili fiocchi di neve in collina: sulla Puglia torna l'inverno

La parentesi di bel tempo regalata da questi giorni di gennaio è destinata a concludersi anche per la Puglia. A confermarlo è Francesco Nucera, esperto di 3bmeteo.com: "Le attuali condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiate sulla Puglia subiranno un cambiamento a partire da giovedì quando una perturbazione in arrivo dalla Scandinavia riporterà l'inverno sulla regione. In tal frangente - spiega l'esperto di 3bMeteo.com - si attende il ritorno della pioggia ma anche della neve sui rilievi con fiocchi che si spingeranno fino a quote collinari entro il weekend. I venti rinforzeranno di Tramontana e le temperature, a causa delle fredde correnti di natura Artica, subiranno un brusco abbassamento specie tra sabato e domenica portandosi così al di sotto delle medie stagionali".

Per quanto riguarda la città di Bari, atteso "sole prevalente fino a giovedì quando ci sarà un aumento della nuvolosità. Venerdi peggiora con qualche pioggia e primo calo termico. Nel weekend irromperanno venti freddi di Tramontana e riporteranno l'inverno con un brusco calo termico; massime non oltre gli 8-10°C".