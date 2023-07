L'anticiclone africano si rafforza, temperature in aumento: in arrivo una settimana di caldo e afa

Una settimana caratterizzata da un costante aumento delle temperature, con l'afa che si farà sentire in particolare a partire dalla giornata di martedì. Sarà questo l'effetto, anche sulla Puglia e sul Barese, dell'espansione dell'anticiclone africano, in progressiva rimonta sul bacino del Mediterraneo.

Come spiega sul sito di 3bmeteo.com l'esperto Lorenzo Badellino, "sarà dall'inizio della prossima settimana che il caldo diverrà ancora più intenso, quando la massa di aria rovente si espanderà da Marocco, Algeria e Tunisia verso l'Europa centro-meridionale e e l'Italia. Già lunedì sono attese temperature fino a 40°C sulle zone interne della Sardegna, 38°C sulle zone interne di Toscana, Lazio e Sicilia, 36/37°C in Val Padana, Puglia e Basilicata".

Le previsioni sulla Puglia

Per quanto riguarda in particolare la Puglia, come si legge sempre sul sito di 3bmeteo.com, "la progressiva rimonta dell'anticiclone africano sul bacino del Mediterraneo, aprirà una nuova e prolungata fase stabile e ampiamente soleggiata sulle regioni di sud est. E' infatti previsto un deciso aumento delle temperature, con valori massimi che raggiungeranno 36-37°C sul Foggiano, non da escludere picchi localmente anche più elevati. Previste altresì massime fino a 34-35°C sul Tarantino e sulla piana di Metaponto; valori più contenuti lungo le coste settentrionali pugliesi".

Le previsioni per Bari città

A Bari, come spiega il previsore Andrea Bonina su 3bmeteo.com, "le temperature aumenteranno con massime sui 30°C domenica, 31/32°C tra lunedì e martedì, fino a 36/37°C entro giovedì". Nella giornata di martedì 11 luglio, ad esempio, "la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 25°C, lo zero termico si attesterà a 4487m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: afa".

