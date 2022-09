Sole, vento di maestrale e qualche nuvola: giornate più fresche, ma in settimana temperature di nuovo in aumento

Una domenica soleggiata, con possibile nuvolosità in aumento nella serata, più 'fresca' grazie al vento di maestrale, e un inizio di settimana dal cielo sereno, con temperature che non supereranno i 28 gradi ma che potranno tornare ad aumentare a partire da mercoledì. Sono le previsioni di 3bmeteo.com per i prossimi giorni.

In particolare, secondono quanto riportato sul sito, a Bari oggi, domenica 11 settembre, è prevista una "giornata soleggiata, con nubi in aumento dalla sera, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 3833m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Mare mosso". Per lunedì, invece, previsto "bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3857m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordovest". Scenario simile martedì, con cielo sereno e temperature che oscilleranno tra una massima di 27 gradi e una minima di 20. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord.

Le previsioni complete e aggiornate su 3bmeteo.it