Domenica ancora tra nuvole e vento, ma tempo in miglioramento: Ferragosto con il sole

Non una vigilia di Ferragosto esattamente 'da mare': la giornata di oggi, infatti, trascorrerà ancora tra cieli nuvolosi e vento. Ma il tempo dovrebbe nel corso delle ore migliorare, per lasciare spazio a una giornata di Ferragosto più soleggiata.

In particolare, secondo le previsioni dal sito di 3bmeteo.com, a Bari oggi sono previsti "cieli molto nuvolosi al mattino", con possibili deboli piogge. "Rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3838m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nordovest. Mare mosso".

Le previsioni complete e aggiornate su 3bmeteo.com

In generale, però, sulla Puglia "il vortice depressionario si allontana verso Levante e dopo aver rinnovato gli ultimi fenomeni fino al pomeriggio sul Salento, lascia spazio a un deciso miglioramento con il ritorno a cieli sereni o poco nuvolosi entro la serata. Temperature massime in lieve aumento. Venti moderati settentrionali. Mare da mosso a poco mosso".

Lo scenario, dunque, dovrebbe cambiare per Ferragosto. Come riporta sempre 3bmeteo, per la giornata di domani a Bari previsto "bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4094m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Est. Mare poco mosso".