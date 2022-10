Meteo, nuova settimana dal tempo instabile: perturbazione in arrivo, piogge anche nel Barese

Sarà una domenica ancora 'asciutta', anche se con cieli velati, e dal clima mite. La fase di tempo stabile e soleggiato che ha caratterizzato finora il mese di ottobre, però, è destinata a lasciare il posto al tempo variabile. La nuova settimana, infatti, si apre all'insegna della variabilità.

Come prevedono gli esperti di 3bmeteo.com, domani a Bari sono previsti "cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 13mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3301m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudest". Nella giornata di martedì, invece, sono attese "nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. schiarite in serata, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3242m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Mare poco mosso".

L'instabilità dovrebbe caratterizzare gran parte della settimana, con un miglioramento nel weekend.

