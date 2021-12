Nuova perturbazione in arrivo sulla Puglia: piogge e vento forte da giovedì, giorno dell'Immacolata dal tempo "stabile"

Con la pioggia, il vento e le temperature in picchiata, l'inverno è ormai entrato nel vivo da qualche giorno. Ma che festa dell'Immacolata sarà e quali sono le previsioni per il prossimo weekend?

"Una nuova perturbazione è pronta ad investire la Puglia - spiega Federico Brescia di 3bmeteo.com - Il tempo risulterà molto variabile nei prossimi giorni con piogge e rovesci sparsi seguiti da pause asciutte e schiarite. Le precipitazioni saranno più convinte sulle zone Centro-occidentali della regione. Più stabile sul Gargano e Salento meridionale. Venti forti di Ostro e Scirocco mercoledì sera con mare molto mosso nel canale d’Otranto. Temperature stazionarie o in leggero calo. Possibile nuova fase instabile nel weekend".

Per quanto riguarda, in particolare, Bari città "una perturbazione interesserà giovedì il capoluogo pugliese portando piogge e rovesci sparsi più insistenti a Sud della provincia. Non sono escluse temporanee pause asciutte e qualche schiarita tra una pioggia e l’altra. Temperature stazionarie, minime tra 6 e 8°C e massime tra 12 e 15°C. Vento forte da Sud mercoledì sera e giovedì notte. Ancora instabilità nel weekend".