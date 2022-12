Sole e temperature miti, settimana di Natale con il bel tempo sul Barese

Sarà una settimana di Natale all'insegna del bel tempo sulla Puglia e sul Barese, con sole e clima mite prevalenti, seppure con qualche nuvola di passaggio. A confermarlo sono le previsioni di 3bmeteo.com.

Come spiega il meteorologo Lorenzo Badellino, "l'anticiclone che si è nuovamente impossessato delle latitudini mediterranee subirà un lieve cedimento da metà settimana, per il passaggio della coda di una perturbazione atlantica in scorrimento sull’Europa centro-settentrionale. Il tempo sulla Puglia non ne risentirà particolarmente e si assisterà soltanto ad un moderato aumento della nuvolosità tra mercoledì e giovedì sul Salento e sulle zone più interne dell’Appennino. Altrove sarà sempre la stabilità a prevalere, con tempo in prevalenza soleggiato su città come Foggia e Bari, solo parzialmente soleggiato su Brindisi, Lecce e Taranto".

Già da venerdì, quindi, "il tempo tornerà ad essere sereno o poco nuvoloso su tutta la regione, probabilmente anche durante la Vigilia, a Natale e a Santo Stefano. Attenzione però alle nebbie, che potranno fare la loro comparsa nelle ore più fredde della giornata soprattutto sul Salento. Il clima si manterrà tutto sommato mite fino alla fine della settimana, con temperature massime anche di 16/18°C tra la Vigilia e Natale, in ulteriore lieve aumento per Santo Stefano".

