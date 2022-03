Pioggia e vento sulla Puglia, tempo instabile anche nel primo weekend di aprile: temperature in calo

Dopo una parentesi di giornate soleggiate e tipicamente primaverili, torna il tempo instabile sulla Puglia. E' l'effetto di una depressione sul Mediterraneo centrale che - come spiega l'esperto di 3bmeteo.com, Carlo Migliore - "riporterà la pioggia che sarà accompagnata da venti anche forti di scirocco. La fase di instabilità durerà per 4-5 giorni e abbraccerà dunque anche il primo weekend di aprile che si preannuncia oltre che a tratti piovoso, anche più freddo della media con temperature in calo".

Per quanto riguarda nello specifico la città di Bari, è prevista "variabilità e nessun fenomeno nella giornata di martedì sulla città di bari ma da mercoledì è previsto il passaggio di qualche pioggia, soprattutto nella seconda parte della giornata. Tempo instabile anche nella giornata di giovedì con rovesci abbondanti nella prima parte, poi maggiore variabilità. Variabilità e piovaschi intermittenti intervallati da schiarite localmente ampie anche tra venerdì e il weekend con possibilità nel weekend di qualche isolato temporale. Temperature in temporaneo rialzo tra martedì e mercoledì con massime fino a 18-20°C poi in calo nel weekend con massime non oltre i 16-17°C. Venti forti meridionali tra Scirocco e libeccio con mari molto mossi o agitati".

Le previsioni su 3bmeteo.com



(foto 3bMeteo.com)