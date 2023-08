Sole e temperature in aumento: sul Barese tempo stabile per tutta la settimana di Ferragosto 

Si prospetta una settimana di Ferragosto nel segno del tempo stabile. Merito, come spiegano gli esperti di 3bmeteo.com, della "progressiva rimonta dell'anticiclone sul Mediterraneo", che garantirà, anche sulla Puglia e sul Barese, una fase stabile e ben soleggiata, destinata a protrarsi per diversi giorni. Anche le temperature saranno stabili, come spiega sul sito di 3bmeteo il previsore Andrea Bonina, "con massime fino a 27-29°C; un nuovo lieve aumento termico è atteso da mercoledì 16 agosto".

Per quanto riguarda in particolare la città di Bari, nella giornata di lunedì 14 agosto, "la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4056m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Mare poco mosso". Il 15 agosto, "la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4081m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Mare poco mosso". Simili le temperature nella giornata del 17, mentre giovedì 18 "durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 25°C, lo zero termico si attesterà a 4420m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Mare poco mosso".