Weekend tra sole e nuvole in Puglia, primo maggio all'insegna del tempo variabile

Gite fuoriporta e scampagnate in occasione del Primo maggio non possono mancare: ma che tempo farà sulla Puglia e nel Barese? Ecco le previsioni di 3bmeteo.com.

"Il weekend del Primo Maggio trascorrerà tra ampie fasi soleggiate e sterili annuvolamenti di passaggio, in un contesto termico tipicamente tardo-primaverile". Come spiegano i meteorologi di 3bmeteo.com, "nella giornata di venerdì la Puglia verrà lambita dalle propaggini più settentrionali di una blanda depressione attiva tra il Marocco e l’Algeria: nubi alte e stratiformi, del tutto sterili e non in grado di apportare precipitazioni, solcheranno a più riprese i cieli della regione, mostrandosi più estese e insistenti su Murge, Tarantino e Leccese. Seguirà un sabato stabile, asciutto e prevalentemente soleggiato, eccezion fatta per locali addensamenti cumuliformi in sviluppo nelle ore centrali del giorno su Murge, Serre salentine e Gargano. Le temperature massime si attesteranno fino ai 22-24°C sul Tavoliere di Foggia, a Lecce e a Taranto; clima gradevole, ma con qualche grado in meno (19-21°C), sul Barese e nel Brindisino in presenza di una moderata ventilazione settentrionale. Ancora mossi il basso Adriatico e il Canale d’Otranto, poco mosso o quasi calmo lo Ionio".

Secondo le previsioni di 3bmeteo.com, "in Puglia il 1° Maggio sarà contraddistinto da condizioni di generale variabilità atmosferica, più accentuate sul Salento e a ridosso dei rilievi. Effetto dell’azione combinata del centro di bassa pressione ancora attivo sul Nord Africa e di un nucleo più fredda dal Nord Europa in ingresso tra l’arco alpino e l’alto versante adriatico. In questo contesto, tra nubi e schiarite, brevi e isolati acquazzoni pomeridiani potrebbero far capolino sul Subappennino dauno, sul Gargano e in modo più occasionale sulle Murge. In seguito, a partire dal 2 maggio, si aprirà una fase più fresca, ventilata e contraddistinta da condizioni d’instabilità più accentuate sull’Appennino nelle ore diurne, ancora da confermare nei dettagli".