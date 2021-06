L'estate decolla, tempo stabile e caldo in aumento: picco delle temperature nel weekend

Le previsioni di 3bmeteo.com per i prossimi giorni: caldo e cieli soleggiati anche sulla Puglia, con possibili picchi di 35 gradi nelle zone del tavoliere, qualche grado in meno sulle coste grazie alle brezze marine

"L’estate ora farà sul serio, grazie all’anticiclone afro-mediterraneo che nei prossimi giorni favorirà condizioni in prevalenza soleggiate su gran parte d’Italia": lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara. "Il caldo - prosegue - sarà in progressiva intensificazione giorno dopo giorno, e con esso anche l’afa. Entro venerdì attese punte di oltre 32-33°C sulle zone interne, fino a picchi di 35°C su Emilia, tavoliere pugliese, Sardegna e Sicilia. Qualche grado in meno lungo le coste grazie anche alle brezze marine, ma con sensazione di afa accentuata; condizioni afose anche su Valpadana e in generale nelle grandi aree urbane".

L’apice del caldo africano - in particolare - è atteso nel weekend, in particolare domenica, quando sulle zone interne del Centrosud e sull’Emilia Romagna si potranno raggiungere picchi di 37-38°C, se non superiori su Sardegna e Sicilia.

Le previsioni meteo per il weekend in Puglia

Ma quali sono nello specifico le previsioni per la Puglia e per Bari città? Secondo le previsioni riportate sul sito di 3bmeteo.com, "un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque". In particolare, per la giornata di domenica 20 giugno "su Daunia, murge, Tavoliere, litorale adriatico settentrionale, litorale adriatico meridionale, litorale ionico e Salento cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione a orientali; Zero termico nell'intorno di 4350 metri. Basso Adriatico da mosso a poco mosso; Canale d'Otranto da poco mosso a mosso". Commento del previsore Puglia: "Si rinforza l'anticiclone su Puglia, Basilicata e Molise. Condizioni stabili e soleggiate interessano le regioni del Sud Est per via dell'anticiclone che tende gradualmente a rafforzarsi. Tuttavia correnti settentrionali raggiungono il Sud Italia al seguito della coda di una veloce quanto marginale perturbazione in allontanamento verso i Balcani. Atteso pertanto un calo termico per i venti da Nord. Seguirà un aumento termico ma con caldo senza eccessi almeno fino a metà settimana".

Le previsioni meteo a Bari sabato 19 e domenica 20 giugno

Nella giornata di sabato, "a Bari cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4193m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordovest. Mare poco mosso". Nella giornata di domenica, "a Bari bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4408m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Mare poco mosso".