Settimana tra sole e nuvole, ma weekend con il bel tempo: domenica temperature massime fino a 24 gradi

Dopo un weekend di Pasqua non proprio primaverile, tra piogge e temperature più basse, che tempo farà per il lungo fine settimana del 25 aprile? Vediamo le previsioni per i prossimi giorni elaborate da Carlo Migliore di 3bmeteo.com.

Su Bari è previsto "tempo stabile e soleggiato nella giornata di mercoledì con temperature miti fino a 20°C. Nel corso del giovedì nubi in aumento con possibilità di qualche breve pioggia nelle ore pomeridiane. Una certa variabilità ma con probabilità piuttosto bassa di fenomeni è prevista anche nella giornata di venerdì mentre nel weekend l’espansione di un campo di alta pressione a tutta la regione garantirà condizioni soleggiate e miti con massime fino a 23/24°C domenica. Attenzione ai venti previsti in sensibile rinforzo con raffiche di scirocco fino a 60/70km/h tra giovedì e venerdì. Di conseguenza avremo mari molto mossi o localmente anche agitati".

