Sole e bel tempo, poi weekend tra piogge sparse e schiarite sulla Puglia. Rischio peggioramento da domenica: attesa fase di "maltempo intenso"

Ancora sole e bel tempo per un paio di giorni, poi si apre una fase instabile che però sulla Puglia non vedrà un immediato peggioramento: il weekend trascorrerà tra piogge sparse e schiarite, mentre un fase di "maltempo intenso" potrebbe arrivare a partire da domenica sera. Sono queste le previsioni degli esperti di 3bmeteo.com per i prossimi giorni sulla nostra regione.

Vediamole nel dettaglio. "Mentre su gran parte dell’Italia si guarda alla perturbazione atlantica in arrivo tra giovedì e sabato, al Sud si fa attenzione ad una possibile fase di forte maltempo a partire da domenica. Sulla Puglia infatti nel weekend avremo soltanto delle piogge sparse che bagneranno a macchia di leopardo la regione, non mancheranno però delle pause di tempo asciutto con schiarite. In seguito al passaggio di questa debole perturbazione, i modelli intravedono il potenziale rischio della formazione di un profondo sistema depressionario o ciclone Mediterraneo a Sud della Sicilia in successivo transito sullo Ionio, complice di un possibile accrescersi del maltempo sul Meridione. Dovessero essere confermate le carte odierne, i fenomeni potrebbero risultare anche intensi tra domenica ed inizio settimana prossima. Temperature stazionarie in questo fine settimana".

Le previsioni per Bari città - "Su Bari ancora bel tempo nelle prossime 48 ore, ma un peggioramento è atteso a partire da sabato con delle piogge sparse di debole intensità alternate a delle temporanee schiarite. Cielo più coperto domenica con pioviggini più probabili al mattino. Attenzione però da domenica sera in poi quando la formazione di un ciclone Mediterraneo a Sud della Sicilia in successivo transito verso lo Ionio potrebbe portare ad una fase di maltempo intenso. Temperature stazionarie, minime tra 14 e 16°C, massime tra 19 e 23°C".