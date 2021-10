Sulla Puglia sole e tempo stabile, nel weekend nuvole in aumento ma senza pioggia: temperature fino a 21 gradi

L'autunno in Puglia vede ancora giornate soleggiate e dalle temperature miti, che nel weekend su Bari città potranno toccare punte fino a 20-21 gradi. La pioggia, invece, potrebbe tornare dalla prossima settimana. Queste le previsioni per i prossimi giorni degli esperti di 3bmeteo.com.

"La Puglia - spiega il meteorologo di 3bmeteo, Francesco Nucera - si troverà ai margini della circolazione di bassa pressione che ha il centro motore sul Canale di Sicilia e che interesserà invece le estreme regioni meridionali con forte maltempo; di conseguenza la Regione non sarà coinvolta dal ciclone mediterraneo che invece penalizzerà maggiormente Calabria e Sicilia. Fino a venerdì le condizioni meteo si presenteranno stabili e soleggiate sulla Puglia, eccezion fatta per addensamenti nuvolosi irregolari ma senza conseguenze. Venerdì invece, con la risalita del vortice dal mar Libico, è atteso un aumento della nuvolosità sulla Puglia con possibilità di qualche precipitazioni sull'area ionica. Proprio l'avvicinarsi del profondo minimo di bassa pressione comporterà un aumento della ventilazione dapprima da Levante, poi da Scirocco. Il mare si presenterà poco mosso o mosso, fino ad agitato lo Ionio: le temperature risulteranno stabili o in lieve aumento con massime che nel fine settimana raggiungeranno i 20-22°C. Le piogge sulla Puglia potrebbero ritornare all'inizio della nuova settimana per una perturbazione atlantica".

Per quanto riguarda in particolare Bari, "prosegue la fase stabile e soleggiata su Bari; tra venerdì e sabato la città sarà lambita dalla nuvolosità legata alla risalita del profondo minimo di bassa pressione in rotta su Sicilia e Calabria ma senza effetti degni di nota. Temperature in lieve aumento nei valori massimi, punte fino a 20-21°C nel weekend".