Ponte del 2 Giugno 'bollente' su Bari e provincia: nuova ondata di caldo, massime fino a 35 gradi

In particolare tra mercoledì e giovedì, non sono esclusi picchi fino a 30°C durante le ore centrali della giornata. Mentre da venerdì a domenica, in un contesto di cielo velato per nubi alte e stratificate, le temperature si alzeranno ancora