Tempo incerto per il week-end di San Nicola: sabato giornata 'instabile', migliora da domenica

Tempo incerto venerdì e sabato, miglioramento da domenica: è quanto prevedono gli esperti di 3BMeteo.it per il resto della settimana e i giorni della Festa di San Nicola, il cui clou sarà dal 7 al 9 maggio prossimi, Un’area di bassa pressione posizionata sulla Sicilia porterà maltempo su gran parte d’Italia nei prossimi giorni. Tra le zone colpite ci sarà anche la Puglia in particolare tra venerdì e sabato. Si tratterà prevalentemente di instabilità sparsa con piogge, rovesci e temporali più probabili nelle aree interne, Gargano e golfo di Taranto.

Sulle coste centrali invece ci sarà più spazio per schiarite con ampi spazi assolati, non sono comunque escluso acquazzoni anche qui. I fenomeni saranno più diffusi e frequenti nelle ore pomeridiane. Le temperature caleranno di qualche grado e durante il weekend le massime resteranno attorno ai 20-21°C, più fresco sul Nord della regione.

Su Bari è atteso un parziale peggioramento nel weekend. Una fase instabile riporterà molte nubi e anche qualche rovescio più intenso nelle aree interne, ci sarà comunque spazio per delle schiarite, specie lungo le coste. Le giornate più instabili saranno venerdì e sabato, mentre domenica risulterebbe più asciutto. Temperature in calo, massime non oltre i 20°C nel weekend. Vento sostenuto attorno ai 40-50 km/h da ESE venerdì.