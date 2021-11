Meteo, week-end di sereno su Bari e provincia: temperature in lieve risalita

Week-end con il meteo sereno nel Barese. Secondo le previsioni del metereologo Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com, già la giornata di sabato 20 novembre sarà " stabile e in prevalenza soleggiata, con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature stazionarie con minime sui 13°C, massime intorno a 19°C e ventilazione moderata settentrionale".

Sole e cieli sereni previsti anche domenica 21 novembre, quando assisteremo anche a temperature stazionarie o in lieve aumento, minime sui 13°C, massime sui 21°C e ventilazione moderata da sud. Lunedì nuvolosità in aumento ma senza fenomeni di rilievo, mentre sarà dalla seconda metà della settimana che il tempo potrebbe peggiorare in modo più evidente.