Weekend tra sole e qualche nuvola, aria di primavera anche su Bari e provincia: temperature fino a 19 gradi

La primavera comincia a farsi sentire, portando anche su Bari e la Puglia temperature più dolci e giornate soleggiate. Ma, archiviato il weekend, l'instabilità potrebbe essere in agguato per i prossimi giorni, come spiegano gli esperti di 3bmeteo.com.

"Fino a sabato - spiega il meteorologo Edoardo Ferrara - sole prevalente sulla Puglia con cieli sereni o al più lievemente offuscati dal passaggio di innocue nubi alte. Clima diurno abbastanza mite con massime su 17-19°C, fino a 21°C sul tavoliere foggiano. Domenica invece si avvicina lentamente una depressione dal Nord Africa, responsabile di un generale aumento della copertura nuvolosa con anche qualche occasionale pioggia non esclusa in serata, in particolare tra tarantino e Salento. Il calo termico in questa fase sarà comunque lieve, nell'ordine di 1-2°C. Sarà il preludio ad una fase spiccatamente variabile che si protrarrà nella prossima settimana tra sole, nubi irregolari e qualche locale pioggia o breve acquazzone".

"A fine mese e nei primi giorni di aprile è infine probabile l'affondo di una saccatura dal Nord Europa sul Mediterraneo, con conseguenze ancora tutte da valutare ma probabile fase più instabile anche per la Puglia, con rovesci, temporali e calo delle temperature. Una evoluzione, questa, che necessita però ancora di molte conferme".

Per quanto riguarda Bari, previsto tempo "soleggiato fino a sabato compreso con massime intorno ai 17-19°C. Domenica generale aumento della nuvolosità ma con precipitazioni scarse o assenti".