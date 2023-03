Si sblocca l'ultimo tratto della Metropolitana al San Paolo: sì alla variante e al bando per la progettazione esecutiva

Si sblocca il progetto per realizzare l'ultimo tratto della Metropolitana che collega il quartiere San Paolo di Bari al centro cittadino: Il Comune ha approvato la variante urbanistica per avviare gli espropri dei terreni dove passeranno i binari tra la stazione ''Cecilia' e la nuova fermata 'Regioni. Pochi giorni fa la Ferrotramviaria, che gestisce la linea, ha pubblicato la gara per la progettazione e l'esecuzione dei lavori da circa 33,4 milioni di euro, finanziati dalla Regione Puglia.

"Si tratta dell’ultimo tratto di ferrovia - spiega il sindaco di Bari Antonio Decaro in un post sui social - , il cui tracciato sarà interamente in galleria artificiale a meno della parte terminale, prevista per l'accumulo dei treni, che sarà all'aperto. La nuova linea avrà le stesse caratteristiche della linea esistente a doppio binario e nell’ambito di questa gara sarà realizzata anche la nuova stazione su viale delle Regioni". I lavori dureranno circa due anni dal momento dell’aggiudicazione