Lino Banfi premiato al Petruzzelli con il 'Bifest alla carriera': "Con lui abbiamo imparato a ridere di noi stessi"

"Io in questo momento, non lo faccio vedere, ma sono commosso”: Lino Banfi, sul palco del teatro Petruzzelli di Bari, trattiene l'emozione per il premio Bif6st alla carriera, ricevuto nel corso della serata che ha chiuso un giovedì con l'attore canosino protagonista del festival cinematografico, attraverso una masterclass svoltasi al mattino.

Banfi è stato premiato dal governatore Michele Emiliano: “Lino, questa è casa tua. E quando dico che è casa tua mi riferisco ad un sentimento intimo. Ogni volta che ti incontriamo, che ti ascoltiamo o rivediamo in un film, sentiamo una tua battuta - anche quelle più contestate come “porca puttena” - noi pensiamo al coraggio che hai avuto, perché la cultura italiana è meravigliosa, ma anche difficilissima e piena di insidie. E tu le hai sfidate tutte, mantenendo la tua identità, mantenendo il tuo linguaggio. Inventando giorno per giorno, come faceva il grande Totò, delle battute che inserivi nei copioni all’insaputa dei registi. Battute che noi ripetiamo sempre, non solo quando facciamo festa e siamo in famiglia, ma quando per esempio sentiamo qualcuno che sta parlando troppo o in maniera impropria, tutti, in tutta Italia, diciamo “condinua, condinua”.

"Tutti noi - ha aggiunto il direttorfe del Bif&st, Felice Laudadio - dobbiamo essere grati a Lino Banfi: e, in fondo, gli dobbiamo qualcosa. Se, come diceva Charlie Chaplin, un giorno senza una risata è un giorno sprecato, Lino Banfi ci ha permesso di non buttare le nostre giornate e di ‘guadagnare’ il tempo di film leggeri e di intrattenimento capaci di farci apprezzare le fortune della vita e insegnandoci nostro malgrado ad imparare a ridere di noi stessi”.