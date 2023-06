Microchippatura gratuita di cani e gatti, a Bari l'evento della Lav 'Insieme contro l'abbandono'

Domani, sabato 17 giugno, dalle ore 10 alle 19, all'ingresso del parco 2 Giugno di viale Einaudi, e domenica 18, all’ingresso del parco della Legalità di via De Ribera al San Paolo, si svolgeranno le 'Giornate Lav di microchippatura gratuita di cani e gatti' in ambulanza veterinaria.

A bordo del mezzo allestito da Lav Bari un medico veterinario pubblico o libero professionista inoculerà il microchip al cane e al gatto e i volontari Lav distribuiranno la guida '4 zampe che cambiano la vita'. Sarà possibile recarsi direttamente sul posto con i propri animali e la fotocopia di carta d’identità e codice fiscale.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Bari, è molto vantaggiosa per gli animali di proprietà non ancora identificati: il microchip, oltre a essere un obbligo di legge (in Puglia dal 2020 anche per i gatti), permette di rintracciare tempestivamente il detentore, facilita l’attività di controllo e vigilanza per le autorità ed è uno strumento fondamentale contro l’abbandono. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 348 0618270.

Il progetto Lav 'Insieme contro forma di abbandono' è realizzato in collaborazione con l'Erbolario. "Siamo molto felici di collaborare con L’Erbolario - ha dichiarato Alessandra Ferrari, Responsabile area animali familiari Lav - che ha scelto di sostenere questo progetto, per mettere in campo un’iniziativa concreta a contrasto di abbandoni e randagismo. Per la gestione di questi due fenomeni è infatti necessario informare e sensibilizzare sulla corretta convivenza con gli animali più vicini a noi, a partire dalla scelta di inserire nella propria famiglia un cane o un gatto fino alla conoscenza dei loro diritti, degli obblighi normativi e dei doveri del detentore. Il tour nazionale di microchippatura e sterilizzazioni gratuite è un modo efficace per incontrare e formare chi vive con un cane e un gatto in zone dove il randagismo canino e felino sono molto diffusi e l’obbligo di identificazione e registrazione particolarmente disatteso".