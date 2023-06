Al via in Puglia la campagna per reclutare donatori di midollo osseo: giunti i primi 315 kit salivari per i test

Prenderà il via in Puglia il 19 giugno la campagna itinerante per reclutare potenziali donatori di midollo osseo. Dopo la consegna dell’ambulatorio mobile alla associazione Admo Puglia, l'Asl di Bari ha acquisito i kit salivari che serviranno ai volontari per incrementare sul territorio l’attività finalizzata a individuare nuovi donatori di cellule staminali.

La consegna dei primi 315 tamponi è fissata per lunedì alle 11 nella sede della direzione generale Asl (ex Cto) alla presenza di una testimonial di eccezione, Arianna Mihajlovic, moglie di Sinisa Mihajlovic, ex calciatore scomparso a dicembre dell’anno scorso per leucemia. All'appuntamento interverranno anche, tra gli altri, il presidente della Regione, Michele Emiliano, il direttore del Dipartimento Salute, Vito Montanaro, e l’assessore alla Sanità, Rocco Palese, insieme al direttore generale ASL Antonio Sanguedolce e alla presidente Admo Puglia Maria Stea.