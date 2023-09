Permanenza a 18 mesi dei migranti nei Cpr, la Cgil contraria: "Sarebbe il collasso per il centro di Bari"

“Portare a 18 mesi i tempi di permanenza nei Cpr (centri per rimpatrio) degli immigrati che sbarcano sulle nostre coste è una misura inefficace e che anzi rischia di appesantire una gestione già problematica e che può far insorgere tensioni sociali con risvolti sulla gestione dell’ordine pubblico”. È quanto afferma il segretario generale del Silp (sindacato lavoratori polizia) Cgil di Puglia, Raffaele Rampino, in merito alla proposta del Governo di aumentare il numero di Centro di permanenza per i rimpatri sul territorio ed estendere i tempi di permanenza. Lo riporta l'Adn Kronos.

“Le nove strutture oggi esistenti sono tutte al collasso", spiega Rampino. "Nel caso di Bari il Cpr esplode, siamo molto oltre i numeri previsti, le condizioni di vita sono insostenibili e questo causa spesso risse, evasioni, con unico argine il lavoro del personale di pubblica sicurezza esposto a ogni rischio. A Bari ricade quasi interamente sugli organici di Polizia. Sono impegnati 40 uomini del Reparto Mobile ovviamente sottratti al servizio di controllo dell’ordine pubblico in città, costretti a turni massacranti, una notte ogni due giorni. Per non parlare di come sono al collasso i servizi dell’Ufficio Immigrazione nelle Questure. Nella città capoluogo di regione - continua Rampino - le pratiche per la concessione della cittadinanza accumulano fino a un anno di ritardo per la mole di domande da gestire e il poco personale addetto. Addirittura si consegnano permessi di soggiorno già scaduti per i lunghi tempi di processo delle pratiche non certo addebitabile agli operatori”.

“Ancora una volta questo Governo - commenta Gigia Bucci, segretaria generale della Cgil Puglia - di fronte a problemi complessi, incapace di assumere qualsiasi decisione che non siano quelle improntate al populismo e alla demagogia, si affida a misure propagandistiche e securitarie che andranno solo ad aggravare i problemi di gestione dei Cpr, anzi sottraendo personale alla sicurezza delle città, stremando sempre più il personale di polizia, non garantendo rispetto della dignità umana a chi fugge da guerre, carestie, fame, anzi punendoli con un aumento del periodo di detenzione in questi centri che già oggi sono al collasso per numero di presenze”.

Per la Cgil “le uniche soluzioni adeguate rimandano a una gestione dei flussi migratori, all’apertura di canali di accesso legale - afferma Bucci - investendo della rete di accoglienza e integrazione, collaborando con l’Europa e non scontrandosi continuamente con gli Stati membri. Andrebbe poi finalmente modificata la Bossi-Fini, una norma restrittiva che spinge nell’illegalità le persone, favorendo il traffico di essere umani invece di contrastarlo. Mettendo in campo vere politiche di aiuto e sviluppo dei Paesi più poveri, intervenendo a livello politico per far cessare le tante troppe guerre che affliggono le popolazioni soprattutto in Africa e Medio Oriente. Questo fa un Governo degno di tal nome, e anche per rivendicare risposte di politiche migratorie nel segno della Costituzione - conclude - che saremo in piazza a Roma il prossimo 7 ottobre per la grande manifestazione nazionale La Via Maestra”.