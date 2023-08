Sbarcata a Bari la nave Geo Barents di Msf: a bordo 55 migranti salvati nel Mediterraneo

E' sbacata a Bari la nave Geo barents di Medi senza Frontiere, con a bordo 55 migranti salvati nei giorni scorsi nelle acque del Mediterraneo. Tra loro vi sono anche 43 minori non accompagnati.

Croce Rossa Italiana, su attivazione della Prefettura di Bari, è presente per le attività di assistenza ed accoglienza umanitaria con circa 15 operatori suddivisi in 2 turni tra volontari e crocerossine del Comitato di Bari con il supporto dei Servizi del Comitato Regionale Puglia tra cui il Reparto di Sanità Pubblica, ausiliario del Ministero della Salute - Usmaf, il Servizio Migrazioni con le attività di Restoring Family Links per prevenire le separazioni allo sbarco ed agevolare le reunificazioni familiari segnalateci dal capo missione a bordo della nave.