Novanta migranti soccorsi nel mar Mediterraneo, la nave Sos Humanity attesa a Bari: a bordo anche donne e bambini

Il porto di Bari è stato designato come porto di approdo per la nave di soccorso Sos Humanity, la quale ha tratto in salvo 90 migranti (tra cui diverse donne e minori non accompagnati) nel corso di 3 operazioni nel Mediterraneo Centrale. Lo riporta l'Ansa.

La nave si trova a tre giorni di navifazione dal capoluogo pugliese. Per la ong tedesca che gestisce la nave, il trasferimento a Bari sarebbe "un rischio inutile per la salute dei superstiti indeboliti e una violazione del diritto marittimo, poiché lo sbarco avrebbe potuto essere facilitato più rapidamente in alcuni porti molto più vicini dell'Italia meridionale".