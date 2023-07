Dall'hotspot di Lampedusa a Bari: trasferiti 170 migranti minorenni

Per 170 migranti minorenni, di stanza nell'hotspot di Lampedusa, in Sicilia, è stato disposto il trasferimento in una struttura di Bari. I giovani si sposteranno in Puglia con un volo dell'organizzazione Oim.

Il trasferimento segue una rissa, scoppiata nel centro dell'isola siciliana dove fino a ieri erano ospiti oltre 900 migranti, tra alcuni gruppi di ragazzi.