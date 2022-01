A Milano una pietra d’inciampo per Alfredo Violante, giornalista pugliese ucciso nel campo di concentramento di Mauthausen

Una pietra d'inciampo ricorderà a Milano, in via Washington, il giornalista e avvocato d’origini pugliesi Alfredo Violante, deportato e ucciso nel campo di concentramento di Mauthausen nel 1945. La cerimonia si svolgerà mercoledì 26 gennaio, vigilia del Giorno della Memoria, dedicata al ricordo di tutte le vittime della Shoah deportate e uccise nei campi di concentramento nazisti.

La proposta di ricordare il giornalista pugliese è arrivata dall’Associazione Regionale Pugliesi di Milano, di cui Violante è stato animatore appassionato e segretario generale. Nato a Rutigliano il 25 ottobre 1888, Violante – zio di Luciano, ex presidente della Camera dei Deputati – fu deportato nel campo di concentramento austriaco di Mauthausen nel giugno 1944 e ucciso a 57 anni in una camera a gas il 24 aprile 1945 come oppositore politico del nazifascismo.

Si tratta di una delle 24 pietre che verranno posate quest’anno in città, 13 il 26 gennaio e le restanti 11 il 1° marzo.

«Ricordare Alfredo Violante», dichiara il presidente dell’Associazione regionale pugliesi di Milano, il generale Camillo de Milato, «significa anzitutto rendere omaggio a un patriota e cittadino esemplare che negli anni bui del regime lottò con coraggio, passione e tenacia per la libertà e la democrazia fino a pagarne il prezzo con la sua stessa vita e far sì che il suo sacrificio non sia dimenticato. Al contempo vogliamo restituire alla memoria della città un pugliese ed eroe borghese che ha saputo onorare Milano con la sua intraprendenza e amore per la libertà senza mai recidere il legame con la terra natale continuando a scrivere per le testate pugliesi in un periodo in cui non era consentito poter esprimere il proprio pensiero».